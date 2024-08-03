Самарцы стали больше зарабатывать в первом полугодии 2024

Жители Самарской области стали больше зарабатывать. За январь-май 2024 года среднемесячная зарплата работников региональных организаций составила 63 833 рубля. Это на 22,7% (или почти на 12 тысяч рублей) выше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В мае 2024 года среднемесячная заработная плата в Самарской области составила 65 964 рубля. По сравнению с маем 2023 года она выросла на 17,1%», — сообщили в Самарастате.
Самые высокие зарплаты в мае оказались у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых (95 873 рубля), финансовой или страховой деятельностью (92 182 рубля) и деятельностью в области информации и связи (90 733 рубля). Самые низкие — у работников гостиниц и общепита (38 791 рубль), у административного персонала (40 281) и у тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом (40 139).