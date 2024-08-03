Самарцы стали больше зарабатывать в первом полугодии 2024

Самые высокие зарплаты в мае оказались у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых (95 873 рубля), финансовой или страховой деятельностью (92 182 рубля) и деятельностью в области информации и связи (90 733 рубля). Самые низкие — у работников гостиниц и общепита (38 791 рубль), у административного персонала (40 281) и у тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом (40 139).