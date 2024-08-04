Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на воскресенье 4 августа 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля, назвав курсовые значения на 4 августа 2024, воскресенье.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на первое воскресенье августа Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 4 августа: 1 доллар США равен 3,1253 белорусского рубля, 1 евро — 3,3698 BYN, 100 российских рублей — 3,6038 белорусского рубля.
Таким образом перед курсы всех трех основных валют относительно курсов, действовавших, в субботу, 3 августа, сохранены.