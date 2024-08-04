Глава Кубани распорядился ликвидировать овощеводческое предприятие в Сочи

ГУП «Октябрьский» было зарегистрировано в 1993 году и располагалось в Сочи, согласно данным «Спарк-Интерфакс». По итогам 2023 года выручка организации составила 8,9 млн руб., чистая прибыль — 60 тыс. руб.
Функции ликвидатора возложены на Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Ведомству совместно с департаментом имущественных отношений региона предстоит обеспечить проведение ликвидационных процедур в рамках правового поля, закрепить имущество ликвидированного ГУП за подведомственными организациями Минсельхоза и рассмотреть возможность передачи имущества в муниципальную собственность Сочи.