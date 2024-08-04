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Глава Кубани распорядился ликвидировать овощеводческое предприятие в Сочи

Государственное унитарное предприятие «Октябрьский», специализирующееся на выращивании овощей, будет ликвидировано в соответствии с законодательством РФ, согласно распоряжению губернатора Краснодарского края, опубликованному на портале администрации региона.

Источник: Коммерсантъ

ГУП «Октябрьский» было зарегистрировано в 1993 году и располагалось в Сочи, согласно данным «Спарк-Интерфакс». По итогам 2023 года выручка организации составила 8,9 млн руб., чистая прибыль — 60 тыс. руб.

Функции ликвидатора возложены на Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Ведомству совместно с департаментом имущественных отношений региона предстоит обеспечить проведение ликвидационных процедур в рамках правового поля, закрепить имущество ликвидированного ГУП за подведомственными организациями Минсельхоза и рассмотреть возможность передачи имущества в муниципальную собственность Сочи.