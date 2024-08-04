В Омске за 50 миллионов продают коттедж с дизайнерским ремонтом

На первом этаже находятся прихожая со встроенным шкафом-купе, большой холл с лестницей на второй этаж, гостиная с биокамином, кухня-столовая, терраса с выходом на задний двор, гостевая комната, санузел, прачечная и котельная. На втором этаже разместились три спальни — две детские и взрослая с отдельной гардеробной комнатой. Здесь также располагаются кабинет и санузел с ванной и душевой.