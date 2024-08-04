В Омске за 50 миллионов продают коттедж с дизайнерским ремонтом

На «Авито» появилось объявление о продаже двухэтажного дома с шестью комнатами. Он располагается в посёлке Чукреевка на улице Костерина. Площадь коттеджа, построенного в 2020 году, составляет 358 кв. м. Его оценили в 50 млн рублей.
«Строили “для себя”, из дорогих качественных материалов. Продуманный дизайнерский ремонт в приятных светлых тонах. Дом подключён ко всем центральным коммуникациям: отопление газовое, вода, электричество, канализация», — написано в объявлении.
На первом этаже находятся прихожая со встроенным шкафом-купе, большой холл с лестницей на второй этаж, гостиная с биокамином, кухня-столовая, терраса с выходом на задний двор, гостевая комната, санузел, прачечная и котельная. На втором этаже разместились три спальни — две детские и взрослая с отдельной гардеробной комнатой. Здесь также располагаются кабинет и санузел с ванной и душевой.
По всей территории подключена система видеонаблюдения. Участок огорожен тротуарной плиткой, посажены зелёные и голубые ели, а также туи. Во дворе есть большой вольер с будкой. Отдельно стоит дом с баней, санузлом и кухней.