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Касаткин: нефтяники из Беларуси могут конкурировать с западными

Эксперт заявил, что после ухода западных поставщиков с рынка РФ будет расширяться присутствие белорусских.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Нефтесервисные компании из Беларуси могли бы конкурировать с западными в сегменте гидроразрыва пласта (ГРП) на рынке России, заявил РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Эксперт уточнил, что конкуренция может быть с точки зрения как сервиса, так и производства оборудования.

«Безусловно, западное оборудование более технологичное, но это преимущество чаще всего не решающий фактор при выборе поставщика услуг (так было и до ухода некоторых западных компаний)», — считает специалист.

Гидравлический разрыв пласта, который он упомянул, позволяет увеличить объемы добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. Для этого используются, в том числе, мобильные насосные установки.

Касаткин обратил внимание, что у государственной «Белоруснефти» уже накоплен немалый опыт работы в РФ, а также широкий спектр компетенций. Расширение присутствия компании на российском рынке эксперт назвал абсолютно логичным.

Ранее сообщалось о планах «Белоруснефти» по работе в России в газовом секторе. Речь о том, что «дочка» белорусской компании собирается построить собственный завод по переработке газа в РФ.

нефть