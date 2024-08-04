В августе жилье подешевело в восьми городах Казахстана

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, по итогам июля жилье стало дороже по сравнению с предыдущим месяцем в девяти городах страны, а подешевело — в восьми. При этом снижение цен в большинстве случаев незначительное.
Заметнее всего стоимость жилых квадратов выросла в Актау, прибавил +4.5%. В пределах полупроцента квартиры подорожали в Кызылорде, Талдыкоргане, Актобе. В остальных городах рост минимальный.
В Астане цены на недвижимость выросли в среднем на 0.2%, в Алматы — на 0.4%. В Шымкенте зафиксирован небольшой спад — 0.3%.
«По сравнению с январем квартиры подешевели в девяти городах. В Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Таразе снижение длится с мая-июня. В Алматы, Костанае, Семее, Кокшетау, Кызылорде в июле понижение индекса замедлилось», — говорят аналитики.
В то же время вторичка подорожала:
- в Актау — на 7.7%;
- в Петропавловске — на 4.5%;
- в Уральске — на 2.1%;
- в Актобе — на 1.9%;
- в Талдыкоргане — на 0.8%;
- в Кокшетау — на 0.6%;
- в Астане — на 0.2%.
По итогам июля средняя цена за квадратный метр жилья в Казахстане составила 371.2 тысячи тенге.
О том, как будет складываться ситуация на рынке недвижимости страны, рассказал журналистам 26 июля 2024 года председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков. По его словам, резкого падения цен на квартиры казахстанцам ждать не приходится.