Топ-5 отраслей по выручке в Беларуси за январь — май

Более 90% выручки приходится на пять отраслей: промышленность — 87,2 млрд рублей, торговлю — 48,9 млрд, сельское хозяйство — 8,85 млрд, строительство — 6,66 млрд и транспорт — 5,2 млрд.
В этих отраслях выручка растет очень неравномерно. Так, в строительстве она увеличилась на 27,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, у организаций промышленности — на 15,7%, торговли — на 13,9%, в сельском хозяйстве — на 8,6%, а в сфере транспорта — только на 8,4%.
Из-за опережающего роста затрат в промышленности прибыль от реализации сократилась на 4%, в сельском хозяйстве — на 26,6%, а в торговле — на 27,7%. При этом рентабельность продаж в этих отраслях тоже существенно снизилась: в промышленности — с 10,3 до 8,6%, в сельском хозяйстве — с 8,3 до 5,6%, а по конечному финансовому результату без господдержки — с 2,9 до 0,4%. Зато в строительстве рентабельность продаж выросла с 7,9 до 8,5%.
В торговле рентабельность продаж упала за год с 2,3 до 1,5%, причем если год назад этот показатель составлял менее 5% у ⅔ торговых организаций, то в январе — мае этого года уже у 72,7%, а доля тех, у кого он превышал 30%, сократилась с 1,3 до 0,8%.
В то же время самые высокие темпы роста выручки и прибыли от реализации зафиксированы в непроизводственных сферах, таких как творчество, развлечения и отдых (рост на 57,7 и 43,8% соответственно), профессиональная, научная и техническая деятельность (32 и 45,4%), деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (30 и 69,9%), здравоохранение и социальные услуги (25,9 и 43,4%).
Таким образом, усиление инвестиционной активности существенно улучшило финансовые показатели строительной отрасли. В то же время в промышленности и торговле рост выручки, ограниченный конъюнктурой рынка и регулированием цен, не успевает за затратами, что отражается на эффективности этих отраслей.