Топ-5 отраслей по выручке в Беларуси за январь — май

Из-за опережающего роста затрат в промышленности прибыль от реализации сократилась на 4%, в сельском хозяйстве — на 26,6%, а в торговле — на 27,7%. При этом рентабельность продаж в этих отраслях тоже существенно снизилась: в промышленности — с 10,3 до 8,6%, в сельском хозяйстве — с 8,3 до 5,6%, а по конечному финансовому результату без господдержки — с 2,9 до 0,4%. Зато в строительстве рентабельность продаж выросла с 7,9 до 8,5%.