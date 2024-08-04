Минские грузовики вошли в топ-5 на рынке подержанных машин в РФ

МИНСК, 4 авг — Sputnik. КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, Volvo и MAN вошли в пятерку самых продаваемых грузовых машин б/у в России, сообщается в пресс-релизе аналитического агентства «Автостат».
В целом на долю этой пятерки приходится более 52% рынка РФ. В первом полугодии продано 26,2 тысячи б/у грузовиков КамАЗ, 8,8 тысячи — ГАЗ, 7,1 тысячи — МАЗ. На Volvo приходится 6,4 тысячи, MAN — 5,4 тысячи.
Ранее сообщалось, что объемы продаж новых грузовиков МАЗ в России сократились за первое полугодие на 16%. В целом стали лучше продаваться грузовые машины нескольких китайских производителей и ГАЗа, а у других — падение.
Больше всех прибавил китайский бренд Dongfeng. Если в январе-июне 2023 года было продано 1 162 машины, то за такой же период нынешнего года — 3 887. Такого роста нет больше ни у кого. Ближайший конкурент — JAC — нарастил продажи в намного более скромных масштабах: 1 619 в первом полугодии 2023-го и 2 227 в январе-июне 2024-го.
Весной нынешнего года МАЗ сообщал о рекордной выручке от продаж пассажирской техники. С открытием новых мощностей ожидается еще более внушительный рост реализации автобусов, троллейбусов и электробусов. Новые цеха МАЗ позволят увеличить объем выпуска продукции до 3 тысяч единиц в год.