Минские грузовики вошли в топ-5 на рынке подержанных машин в РФ

Больше всех прибавил китайский бренд Dongfeng. Если в январе-июне 2023 года было продано 1 162 машины, то за такой же период нынешнего года — 3 887. Такого роста нет больше ни у кого. Ближайший конкурент — JAC — нарастил продажи в намного более скромных масштабах: 1 619 в первом полугодии 2023-го и 2 227 в январе-июне 2024-го.