Захарова заявила о влиянии США на остановку транзита нефти через Украину

Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию 19 июля. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Позднее, 22 июля, Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с ситуацией.