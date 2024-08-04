По словам дипломата, Вашингтону нужна полная зависимость Брюсселя от американских энергоресурсов, поскольку это гарантирует Соединенным Штатам экономические бонусы и политическую управляемость ЕС.
Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон. Именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так Штатам ненавистны. Именно поэтому были подорваны «Северные потоки».
Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию 19 июля. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Позднее, 22 июля, Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с ситуацией.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение.