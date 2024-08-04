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Захарова заявила о влиянии США на остановку транзита нефти через Украину

Рекомендация Евросоюза (ЕС) Украине запретить транзит российской нефти отвечает интересам США. Таким образом 4 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы венгерского МИДа Петера Сийярто о том, что запрет координировался из Брюсселя.

Источник: РИА "Новости"

По словам дипломата, Вашингтону нужна полная зависимость Брюсселя от американских энергоресурсов, поскольку это гарантирует Соединенным Штатам экономические бонусы и политическую управляемость ЕС.

Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон. Именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так Штатам ненавистны. Именно поэтому были подорваны «Северные потоки».

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Накануне, 3 августа, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что остановка транзита нефти из России на Украину координировалась из ЕС. По его словам, санкции в отношении «Лукойла» также были продвинуты именно Брюсселем.

Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию 19 июля. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Позднее, 22 июля, Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с ситуацией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение.

нефть
Захарова Мария