Среднемесячная зарплата по Минпрому за январь-июнь превысила Br2400



Среднемесячная заработная плата по Минпрому за январь — июнь 2024 года составила Br2408, или 112,3% от общереспубликанского уровня. За июнь 2024 года среднемесячная зарплата по Минпрому составила Br2513,7, или 110,7% от общереспубликанского уровня.



Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по Минпрому за январь — июнь 2024 года к январю — июню 2023 года составил 121,1% (по Беларуси в целом 119,4%), за июнь 2024 года к июню 2023 года — 118,5% (по Беларуси в целом 117,7%).



Таким образом, за январь — июнь 2024 года уровень среднемесячной заработной платы по подведомственным Минпрому организациям и темп роста к соответствующему периоду прошлого года превышает соответствующие показатели по республике в целом.



Наиболее высокие темпы роста в равнении с аналогичным периодом прошлого года сложились по видам экономической деятельности «Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры» — 138,5%, «Производство транспортных средств и оборудования» — 131,3%, «Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — 122,3%.