Беларусь вошла в топ-3 импортеров российской свинины

В частности, свинины, субпродуктов, шпика и свиного жира, а также живых свиней в пересчете на убойный вес наша страна ввезла из России в объеме 45 тыс. тонн. Второе место — у Вьетнама, закупившего 38 тыс. тонн российской свинины. Третье — у Китая, куда поставлено 17 тыс. тонн.