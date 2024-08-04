Беларусь вошла в топ-3 импортеров российской свинины

В частности, свинины, субпродуктов, шпика и свиного жира, а также живых свиней в пересчете на убойный вес наша страна ввезла из России в объеме 45 тыс. тонн. Второе место — у Вьетнама, закупившего 38 тыс. тонн российской свинины. Третье — у Китая, куда поставлено 17 тыс. тонн.
В целом за январь — июнь Россия увеличила экспорт свинины на 10%, до 130 тыс. тонн.
До конца года российские свиноводы рассчитывают увеличить продажи на внешних рынках до 300 тыс. тонн. Для сравнения: за 2023 год экспорт этого продукта оценивался в 240 тыс. тонн.
Как объясняет гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, сейчас «на Россию приходится почти 100% импортного рынка Беларуси и почти 50% — рынка Вьетнама». По прогнозам, дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно, поэтому главная задача — «удержать достигнутые позиции».
После ограничений, которые ввел на ввоз российской свинины Казахстан в сентябре 2023 года, Россия наращивает поставки своей свинины в Сербию, Гонконг, Монголию и Китай.