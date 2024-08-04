Минтруда: мы стимулируем работодателей оказывать помощь семьям с детьми

«Да, наниматели сами решают, как помогать семьям. Но вместе с тем государство тоже на это воздействует. Сейчас широко распространена инициатива “Компании, дружественные родителям”, на сайте Минтруда есть вся необходимая информация. В рамках нее мы стимулируем организации оказывать всяческую помощь в том числе по воспитанию детей в семьях. Очень важно, чтобы человек мог совмещать и родительство, и свои служебные функции. Поэтому это включает в себя и оказание помощи к различным датам и событиям в семье, в том числе помощь к школе», — рассказала Елена Комлик.