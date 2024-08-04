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Минтруда: мы стимулируем работодателей оказывать помощь семьям с детьми

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы стимулируем работодателей оказывать помощь семьям с детьми. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» сообщила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Елена Комлик.

Источник: AP 2023

«Да, наниматели сами решают, как помогать семьям. Но вместе с тем государство тоже на это воздействует. Сейчас широко распространена инициатива “Компании, дружественные родителям”, на сайте Минтруда есть вся необходимая информация. В рамках нее мы стимулируем организации оказывать всяческую помощь в том числе по воспитанию детей в семьях. Очень важно, чтобы человек мог совмещать и родительство, и свои служебные функции. Поэтому это включает в себя и оказание помощи к различным датам и событиям в семье, в том числе помощь к школе», — рассказала Елена Комлик.

Она отметила, что помогают и профсоюзы, объем участия можно будет оценить по итогам подготовки к школе.

«По итогам прошлого года мы можем говорить, что на различные виды помощи семьям с детьми к учебному году было направлено около Br44 млн. Какой в этом году будет удельный вес нанимателя в этом, мы сможем сказать только в конце года», — проинформировала представитель Минтруда.