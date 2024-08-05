Владелец «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM

Музей совриска PERMM арендовал у «Сатурн-Р» здание на бульваре Гагарина, 24, с 2014 по 2023 год, а потом переехал в здание автосалона «Телта-МБ» на ул. Крисанова. Александр Репин планировал открыть в освободившемся строении элитный ресторан или клинику. Объект сдавался в аренду и продавался за 260 млн руб., потом цена актива выросла до 300 млн руб. Сейчас в суде рассматривается исковое заявление господина Репина о взыскании с музея 16,8 млн руб. Предприниматель считает, что эту сумму PERMM должен уплатить ему за износ здания.