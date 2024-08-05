Владелец «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM

Согласно объявлению, строение площадью 2,9 тыс. кв. м продается теперь за 400 млн руб. Ранее здание с участком на б. Гагарина, 24, принадлежащее основателю холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину, стоило 300 млн руб. В конце прошлого года бизнесмен сообщил о продаже здания, но недавно стало известно о расторжении сделки. Как отмечается в объявлении, трехэтажное здание с участком (4,4 тыс. кв. м) предлагается использовать для размещения медицинского центра, гостиницы, ресторанного комплекса, образовательного учреждения, офисного центра и прочего.
Музей совриска PERMM арендовал у «Сатурн-Р» здание на бульваре Гагарина, 24, с 2014 по 2023 год, а потом переехал в здание автосалона «Телта-МБ» на ул. Крисанова. Александр Репин планировал открыть в освободившемся строении элитный ресторан или клинику. Объект сдавался в аренду и продавался за 260 млн руб., потом цена актива выросла до 300 млн руб. Сейчас в суде рассматривается исковое заявление господина Репина о взыскании с музея 16,8 млн руб. Предприниматель считает, что эту сумму PERMM должен уплатить ему за износ здания.