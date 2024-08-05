Нацбанк Беларуси снизил курс доллара на 5 августа 2024 после выходных

Таким образом после первых августовских выходных изменились курсы всех трех основных валют относительно курсов, действовавших, в субботу и воскресенье, 3 и 4 августа. На 5 августа 2024 курс евро и курс российского рубля скорректированы в сторону увеличения, а курс доллара снижен. Наиболее ощутимо подорожал в этот раз евро.