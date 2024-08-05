Нацбанк Беларуси снизил курс доллара на 5 августа 2024 после выходных

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на первый день новой рабочей недели Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 5 августа, понедельник: 1 доллар США равен 3,1236 белорусского рубля, 1 евро — 3,3794 BYN, 100 российских рублей — 3,6085 белорусского рубля.
Таким образом после первых августовских выходных изменились курсы всех трех основных валют относительно курсов, действовавших, в субботу и воскресенье, 3 и 4 августа. На 5 августа 2024 курс евро и курс российского рубля скорректированы в сторону увеличения, а курс доллара снижен. Наиболее ощутимо подорожал в этот раз евро.
Относительно установленных на четверг, 1 августа, валютных значений сейчас курс 1 доллара США потерял 0,0017 белрубля, 1 евро поднялся на 0,0096 белрубля, а 100 российских рублей выросли на 0,0047 белорусского рубля.