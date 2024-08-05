Названы регионы — лидеры по ценам на бензин

Вместе с тем в разных регионах Российской Федерации цены на бензин и их динамика по-прежнему существенно отличаются. В июне 2024 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах находились в диапазоне от 48,06 рубля за литр до 65,77 рубля при среднероссийском уровне 51,69 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых автовладельцев зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.