Десять лет продэмбарго превратили Россию в продовольственную супердержаву

Лучше всего отечественному АПК удалось замещение мясной и рыбной продукции: здесь самообеспеченность уже достигла 100% и 165% соответственно, причем в последней импорт (креветки, дорадо, тунец) уже не солирует, а только расширяет ассортимент, говорит Тренин. За десять лет, с 2013 по 2023 годы, российский рыбный импорт то существенно падал, то рос, то снова снижался, но в итоге сократился на 35,3%, до 656 тысяч тонн, а производство рыбной продукции за тот же период выросло на 22%, до 4,4 миллиона тонн, добавляет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.