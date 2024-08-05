Санитарное состояние трамваев проверили в Хабаровске

«На предприятии трудится более 500 человек. Также на его базе работает учебный центр по подготовки водителей трамваев и троллейбусов. На данный момент мы обучили 62 человека, это около 30 водителей троллейбусов и 30 трамваев. С 10 сентября набираются новые курсы. Обучение бесплатное и длится четыре месяца. Также предприятие выплачивает стипендию, после этого — стопроцентное трудоустройство. Помимо этого, в МУП “ГЭТ” требуются электромонтеры, путейские рабочие и слесари», — рассказала начальник отдела управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Елена Кашеварова.