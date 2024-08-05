Санитарное состояние трамваев проверили в Хабаровске

В Хабаровске проверили санитарное состояние трамваев. Такую работу продолжают на постоянной основе. Во время рейда специалисты посмотрели на чистоту внутри салона. Транспорт моют каждый день. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
За чистотой и исправностью трамвая следят технические специалисты и мойщицы. По ночам они наводят порядки, чтобы утром машины были готовы к работе.
Проверки проходят каждый день не только в отношении транспорта, но и сотрудников. При устройстве на работу они предоставляют все документы, и в отделе кадров понимают, что человек соответствует всем требованиям.
«На предприятии трудится более 500 человек. Также на его базе работает учебный центр по подготовки водителей трамваев и троллейбусов. На данный момент мы обучили 62 человека, это около 30 водителей троллейбусов и 30 трамваев. С 10 сентября набираются новые курсы. Обучение бесплатное и длится четыре месяца. Также предприятие выплачивает стипендию, после этого — стопроцентное трудоустройство. Помимо этого, в МУП “ГЭТ” требуются электромонтеры, путейские рабочие и слесари», — рассказала начальник отдела управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Елена Кашеварова.
Хабаровск — единственный город в регионе, где проходит обучение водителей трамваев и троллейбусов.