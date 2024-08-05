В Челябинск начали завозить арбузы из Херсонской области

О закупке арбузов в Херсонщине и отправки их в некоторые российские регионы, в числе которых оказался и Челябинская область, сообщил Павел Ким, возглавляющий комитет по сельскому хозяйству местного отделения «Опоры России». Местное предприятие, специализирующееся на выращивании арбузов, реализовало уже большую часть своей продукции. «Она шла как в Москву, так и в Петербург, Крым, Луганск, Донецк, Ростов. Часть уехала в Челябинск», — цитирует эксперта ТАСС.