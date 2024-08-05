В Челябинске выросли цены на старые квартиры

Оценили ситуацию специалисты «ЦИАН. Аналитики», а опубликовали результаты исследования в издании «Коммерсант». Срез делался на начало августа 2024 года. В Челябинске средняя цена за один квадратный метр жилья на вторичном рынке поднялась за месяц на 1,4%, достигнув уровня в 104,5 тыс. рублей. Заметим, что годом ранее — в августе 2023 года — челябинский квадратный метр стоил 80,4 тыс. рублей.