В Красноярском крае жилье на первичном рынке подорожало на 9%

Во 2 квартале текущего года по отношению к 4 кварталу прошлого года жилье на первичном рынке в Красноярском крае подорожало на 9%. На вторичном рынке жилья рост составил 2,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат.
По итогам 2 квартала стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в среднем составляла 128, тысяч рублей, на вторичном рынке — 96,2 тысячи рублей.
За указанный период в Республике Хакасия цена квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 108,1 тысячи рублей, на вторичном — 97,5 тысяч рублей. В Республике Тыва квадратный метр жилья на первичном рынке стоил 133 тысячи рублей, на вторичном — 131,1 тысячи рублей.