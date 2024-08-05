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Банк России выявил в Омске 3 нелегальных кредиторов

В понедельник, 5 августа 2024 года, в Омском отделении Банка России заявили о 3 финансовых нелегалах в регионе, выявленных в ходе проверки в первом полугодии.

Источник: РИА "Новости"

Две компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке незаконно работали под вывеской «ломбард», еще одна — под вывеской «микрокредитная компания».

В Банке России назвали их нелегальными кредиторами и предостерегли омичей от связи с ними.

«Связываться с нелегальными кредиторами — опасно. Например, когда недобросовестные компании маскируются под ломбарды, они могут не выдать клиенту залоговый билет, в котором прописаны все условия займа. Вместо этого с ним заключается договор хранения имущества. А это позволяет организации завышать проценты за ссуду и не нести ответственности за сохранность заложенного имущества. Ставки займов в настоящих ломбардах ограничивает закон. А само имущество обязательно страхуется — если с вещами что-то случится, владелец получит компенсацию», — предостерег омичей управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов, не уточняя, о каких организациях идет речь.

Статус кредиторов попросили смотреть в специальном реестре Банка России.