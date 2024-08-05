Банк России выявил в Омске 3 нелегальных кредиторов

«Связываться с нелегальными кредиторами — опасно. Например, когда недобросовестные компании маскируются под ломбарды, они могут не выдать клиенту залоговый билет, в котором прописаны все условия займа. Вместо этого с ним заключается договор хранения имущества. А это позволяет организации завышать проценты за ссуду и не нести ответственности за сохранность заложенного имущества. Ставки займов в настоящих ломбардах ограничивает закон. А само имущество обязательно страхуется — если с вещами что-то случится, владелец получит компенсацию», — предостерег омичей управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов, не уточняя, о каких организациях идет речь.