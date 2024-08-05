В Перми продают гостиницу за 33 миллиона рублей

В Перми продается гостиница, расположенная на улице Васильева, 3 в. Информация об этом появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.
По данным сервиса, общая площадь объекта составляет 850 кв. м. Он включает в себя: актовый зал, 26 номеров, 50 койко-мест и помещение, предназначенное для персонала и администрации заведения.
Гостиница функционировала на протяжении пяти лет, с 2015 по 2020. После, ее начали использовать в качестве офиса.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Перми продают особняк в стиле русского модерна. Его стоимость оценили в 56 млн рублей.