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В Перми продают гостиницу за 33 миллиона рублей

Она начала работу в 2015 году.

В Перми продается гостиница, расположенная на улице Васильева, 3 в. Информация об этом появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

По данным сервиса, общая площадь объекта составляет 850 кв. м. Он включает в себя: актовый зал, 26 номеров, 50 койко-мест и помещение, предназначенное для персонала и администрации заведения.

Гостиница функционировала на протяжении пяти лет, с 2015 по 2020. После, ее начали использовать в качестве офиса.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Перми продают особняк в стиле русского модерна. Его стоимость оценили в 56 млн рублей.

недвижимость