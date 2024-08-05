Итоги полугодия подвели в Минфине

Министерство финансов оказывает 48 государственных услуг, из которых 44 предоставляются в электронном виде. За первые шесть месяцев 2024 года было оказано 11,5 млн госуслуг. Ведется работа по обеспечению их доступности через смартфоны. В мобильном приложении eGov mobile уже доступны 22 госуслуги по налоговому и таможенному направлениям, а также аудиторской деятельности.