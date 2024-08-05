В генплан Сочи включили железную дорогу в Черкесск и Кисловодск

Сроки реализации проекта пока не определены. По заявлению эксперта, на момент разработки генплана курорта строительство данной железнодорожной магистрали не было включено в конкретные программы. Сейчас документы, отражающие точное местоположение будущей железной дороги, еще не подготовлены, существует только титул проекта.
«Дорога точно будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне», — говорится в сообщении.
В 2021 году правительство РФ вернулось к обсуждению проекта автотрассы, которая пройдет из региона Кавказских Минеральных Вод в Сочи через Красную Поляну. Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Минводы ищут путь к морю».