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В генплан Сочи включили железную дорогу в Черкесск и Кисловодск

Строительство новой железнодорожной магистрали, связывающей Адлер, Черкесск и Кисловодск, учтено в генеральном плане Сочи, утвержденном в конце 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на специалиста НИИ ПГ Елену Павленко, участвовавшую в разработке документа.

Источник: Коммерсантъ

Сроки реализации проекта пока не определены. По заявлению эксперта, на момент разработки генплана курорта строительство данной железнодорожной магистрали не было включено в конкретные программы. Сейчас документы, отражающие точное местоположение будущей железной дороги, еще не подготовлены, существует только титул проекта.

«Дорога точно будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне», — говорится в сообщении.

В 2021 году правительство РФ вернулось к обсуждению проекта автотрассы, которая пройдет из региона Кавказских Минеральных Вод в Сочи через Красную Поляну. Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Минводы ищут путь к морю».