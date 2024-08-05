В генплан Сочи включили железную дорогу в Черкесск и Кисловодск

Сроки реализации проекта пока не определены. По заявлению эксперта, на момент разработки генплана курорта строительство данной железнодорожной магистрали не было включено в конкретные программы. Сейчас документы, отражающие точное местоположение будущей железной дороги, еще не подготовлены, существует только титул проекта.