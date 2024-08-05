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В Ростове досрочно завершен ремонт 34 дорог

Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о ходе дорожного ремонта в донской столице.

— В Ростове досрочно завершен ремонт 34 дорог из 46 запланированных на этот год. На 9 дорогах работы продолжаются. И еще 3 транспортные артерии начали готовить к ремонту. Всего с начала года в Ростове выполнили ремонт дорог на площади 329 тысяч квадратных метров. Сдать все объекты планируется до 1 октября. Их общая протяженность 43,7 км, — проинформировал Алексей Логвиненко.

В первую очередь, ремонтируются основные транспортные магистрали и улицы, по которым ходит общественный транспорт. Дорожники стараются выполнять основной объем работ в ночное время.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.