В мэрии Самары объяснили отказ в смене зонирования парка 60-летия Советской власти

Сейчас парк находится в зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). В конце 2022 г. территорию включили в зеленый пояс Самары. Все эти меры направлены на защиту парка от застройки. Напомним, что часть территории принадлежит ООО «Лагуна», у которой были свои планы на земли.