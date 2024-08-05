В мэрии Самары объяснили отказ в смене зонирования парка 60-летия Советской власти

Ранее департамент градостроительства инициировал изменение территориальной зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) для земельного участка площадью 125 га.
«Внесение изменений в ПЗЗ не предоставляется возможным в связи с необходимостью принятия концепции развития территории с целью ее дальнейшего благоустройства», — пояснили в мэрии.
Напомним, в начале лета 2024 года мэрия Самары провела общественные обсуждения по смене зонирования на Р-4. Как сформулировали власти, обсуждения организованы «в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности». Всего поступило 825 мнений. Из них 539 — положительные и 208 отрицательных. Десятки мнений «против» при этом сопровождались комментарием о сохранении парка.
Однако в начале июля стало известно, что парк 60-летия Советской власти, вопреки общественному мнению, отказались признать особо охраняемой территорией. Такое решение не согласовала Комиссия по застройке и землепользованию.
Сейчас парк находится в зоне Р-3 (зона природных ландшафтов). В конце 2022 г. территорию включили в зеленый пояс Самары. Все эти меры направлены на защиту парка от застройки. Напомним, что часть территории принадлежит ООО «Лагуна», у которой были свои планы на земли.