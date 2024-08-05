Абрау-Дюрсо и Кабардинка стали самыми дорогими курортами в августе

Аналитики ресурса составили рейтинг самых дорогих направлений для отдыха в августе 2024 года. Лидером рейтинга стал Осташков в Тверской области, где средняя стоимость ночи в августе достигает 7,9 тыс. руб. Второе место занимает Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае (7,5 тыс. руб. за ночь), а третье — Листвянка в Иркутской области (7,4 тыс. руб.).
Краснодарский край представлен в рейтинге не только Абрау-Дюрсо, но и Кабардинкой, которая занимает 10-е место с средней стоимостью ночи в 5,7 тыс. руб.
В топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в августе 2024 года также вошли Зеленоградск (Калининградская область), Владивосток (Приморский край), Суздаль (Владимирская область), Выборг (Ленинградская область), Гудаута (Республика Абхазия) и Архыз (Карачаево-Черкесия).