Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абрау-Дюрсо и Кабардинка стали самыми дорогими курортами в августе

Курортные поселки Абрау-Дюрсо и Кабардинка вошли в Топ-10 самых дорогих направлений в августе. Сведения об этом содержатся в исследовании сервиса бронирования «Твил. Ру».

Аналитики ресурса составили рейтинг самых дорогих направлений для отдыха в августе 2024 года. Лидером рейтинга стал Осташков в Тверской области, где средняя стоимость ночи в августе достигает 7,9 тыс. руб. Второе место занимает Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае (7,5 тыс. руб. за ночь), а третье — Листвянка в Иркутской области (7,4 тыс. руб.).

Краснодарский край представлен в рейтинге не только Абрау-Дюрсо, но и Кабардинкой, которая занимает 10-е место с средней стоимостью ночи в 5,7 тыс. руб.

В топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в августе 2024 года также вошли Зеленоградск (Калининградская область), Владивосток (Приморский край), Суздаль (Владимирская область), Выборг (Ленинградская область), Гудаута (Республика Абхазия) и Архыз (Карачаево-Черкесия).

туризм и отдых