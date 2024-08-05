Абрау-Дюрсо и Кабардинка стали самыми дорогими курортами в августе

Аналитики ресурса составили рейтинг самых дорогих направлений для отдыха в августе 2024 года. Лидером рейтинга стал Осташков в Тверской области, где средняя стоимость ночи в августе достигает 7,9 тыс. руб. Второе место занимает Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае (7,5 тыс. руб. за ночь), а третье — Листвянка в Иркутской области (7,4 тыс. руб.).