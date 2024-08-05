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Нацфонд — детям: следующие выплаты поступят в феврале 2025 года

Следующее начисление средств казахстанским детям из Национального фонда намечено на февраль 2025 года. Об этом говорится в обзоре деятельности Министерства финансов РК на сайте Рrimeminister.kz, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

В феврале 2024 года казахстанские дети получили первые выплаты из Национального фонда. Инициированный Президентом проект «Национальный фонд — детям» предусматривает отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода нацфонда на накопительные счета детей до 18 лет. Основные направления их использования — улучшение жилищных условий и оплата образования.

В текущем году детям, достигшим 18 лет, уже начислено по $100,05. Общее число детей в возрасте до 18 лет на 31 декабря 2023 года составило 6,9 млн человек. Отслеживать отчисления можно на платформе egov.kz и сайте enpf.kz.

— Согласно данным ЕНПФ, к 1 июля на улучшение жилищных условий и оплату образования было подано 16,6 тыс. заявок, из которых уже исполнены порядка 13 тыс. на общую сумму $1,3 млн. Следующее начисление средств детям намечено на февраль 2025 года.

говорится в обзоре.
экономика