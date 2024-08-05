Нацфонд — детям: следующие выплаты поступят в феврале 2025 года

В текущем году детям, достигшим 18 лет, уже начислено по $100,05. Общее число детей в возрасте до 18 лет на 31 декабря 2023 года составило 6,9 млн человек. Отслеживать отчисления можно на платформе egov.kz и сайте enpf.kz.