Крым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином

По его словам, в течение последней недели благодаря принятым как со стороны компаний, так и со стороны правительств мерам, удалось подавить всплеск оптовых цен на бензин АИ-95. Он добавил, что сейчас на биржу направляются дополнительные объемы топлива. По словам Сорокина, ситуация с ценами на АЗС «абсолютно стабильна, нет сомнений, что так оно и останется».