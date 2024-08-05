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На улице Урицкого в Самаре построят дорожный центр

Он будет соседствовать с домом-памятником.

Новое 6-этажное административное здание с подземным паркингом появится в Самаре на улице Урицкого, 5, рядом с объектом культурного наследия «Дом жилой» (ул. Урицкого, 8). Согласно сведениям кадастра, это будет дорожный центр фирменного транспорта обслуживания и службы грузовой и коммерческой работы.

Как сообщили в УГООКН по региону 1 августа 2024 года, работы по строительству, которые проведет ООО НПЦ «Цера», не нарушат охранные зоны памятника. Акт государственной историко-культурной экспертизы был составлен в июле 2024 года.

строительство