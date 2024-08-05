Казахстанское молоко превратится в мороженое в Саудовской Аравии

Глава региона выразил уверенность в успешной реализации соглашения, подчеркнув его стратегическую важность для развития экономических связей между Казахстаном и Саудовской Аравией. «Шин-Лайн», известный казахстанский производитель молочной продукции, возьмет на себя обеспечение стабильных поставок высококачественного молока. В свою очередь, Al-alameya Group, лидер пищевой промышленности Саудовской Аравии, займется производством мороженого по уникальной рецептуре.