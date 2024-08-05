В Туркестанской области возросла потребность в автогазе

«В целом по области ежемесячная потребность в сжиженном нефтяном газе составляет 15 000 тонн, а суточный объем потребления — 450−500 тонн. Однако с начала 2024 года до настоящего времени необходимый объем не был выделен министерством энергетики РК. На III квартал 2024 года Министерством энергетики РК выделен объем сжиженного нефтяного газа на 3 месяца в объеме 33 012 тонн. На июль 2024 года вместе с дополнительным объемом было поставлено 13 248 тонн. Остальные 10 980 тонн (306 вагонов) поступят поэтапно. В настоящее время по незаконному ограничению газораспределения в области рабочей группой из акиматов районов-городов ежедневно проводится проверка автогазовых постов. Кроме того, ведется совместная работа с полицией департамента внутренних дел по вопросу не отвода выделенного области объема сжиженного нефтяного газа в другие регионы», — сказал Руслан Орынбекулы.