Екатеринбургский главпочтамт начали реставрировать

Также планируется восстановить кирпичную кладку стен и штукатурку и обновить красочное покрытие. Кроме того, на Главпочтамте установят новые двери из ценных пород дерева. На время ремонтных работ почта будет работать в обычном режиме. Отметим, что в этом году зданию Главпочтамта исполнится 90 лет.