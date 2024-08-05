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Екатеринбургский главпочтамт начали реставрировать

В Екатеринбурге началась реставрация восточного фасада здания Главпочтамта, выходящего на улицу Толмачева. Вскоре на балконах здания будет восстановлена историческая надпись «Почта», пишет «Уралинформбюро».

Источник: ЕАН

«Она будет над главным входом в Почтамт и на западной стороне балкона со стороны сквера Попова. Надпись будет выполнена синим цветом, а ее расположение будет точно соответствовать историческому проекту здания Дома связи», — рассказали в «Почте России».

Также планируется восстановить кирпичную кладку стен и штукатурку и обновить красочное покрытие. Кроме того, на Главпочтамте установят новые двери из ценных пород дерева. На время ремонтных работ почта будет работать в обычном режиме. Отметим, что в этом году зданию Главпочтамта исполнится 90 лет.

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