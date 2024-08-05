Витебская область определилась со сроками сбора клюквы и брусники

В документе говорится, что в этом северном регионе Беларуси бруснику можно будет собирать уже с субботы, 10 августа. Собирать клюкву можно с 4 сентября.
В прошлом году сбор брусники на территории Витебской области начался несколько позже — с 16 августа, а клюквы — с 13 сентября.
Ранее и другие области Беларуси определились со сроками сбора и заготовки этих ягод.
Так, в Брестской области бруснику можно будет собирать уже со вторника, 6 августа, а клюкву через месяц — 2 сентября.
В Гродненской и Могилевской областях «легально» собирать бруснику можно будет с 8 августа, а сбор клюквы будет официально разрешен с 4 сентября.
Такие же сроки установлены и властями Минской области: для брусники — с 8 августа, для клюквы — с 4 сентября.
Какие штрафы грозят за нарушение сроков
Собирать клюкву и бруснику можно только в установленные облисполкомами сроки и по правилам, иначе возможны крупные штрафы от Госинспекции охраны животного и растительного мира. Если сроки будут нарушены, то за это предусмотрена административная ответственность.
Штраф для физлиц — до 20 базовых величин (800 рублей), для предпринимателей — до 100 базовых (4 тысячи рублей), для юрлиц — до 500 базовых (20 тысяч рублей).
Документы о сроках сбора и заготовки дикорастущих ягод в лесах и на болотах разрабатываются для сохранения в стране «диких плантаций». Так, при разработке правил, регламентирующих сроки сбора, ученые руководствовались тем, чтобы не навредить и не допустить их уничтожения.