В Новосибирске НИИТО им. Я. Л. Цивьяна ищет уборщиков за 15,6 млн рублей

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна ищет подрядчика для комплексной уборки помещений и прилегающей территории. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.
Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет в течение 12 месяцев оказывать ФГБУ услуги клининга. Срок действия контракта — с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.
Подрядчику предстоит осуществлять сбор крупного и мелкого мусора, мытьё полов, удаление пыли, протирание мебели, дверей, стен, подоконников и наружных частей оборудования. Также необходимо регулярно вынос мусор из корзин, с заменой полиэтиленовых пакетов, а также мыть наружное и внутреннее остекление.
В летний период уборка территории включает в себя: подметание пыли и мусора с твёрдых покрытий, ступенек лестниц и площадок входов в корпуса, автомобильных стоянок и проездов, а также поливку водой территории для уменьшения пылеобразования, стрижку и полив газонов и зелёных насаждений и удаление поросли вдоль фасадов зданий..
В осеннее время — сгребание опавших листьев в мешки для выноса мусора, и уборку их в отведённое место для складирования мусора..
В зимний период — уборку снега с тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных стоянок и проездов, со ступенек и площадок входов в здания, а также удаление наледи, снежно-ледяных образований и устранение возможного скольжения.
Заявки от участников торгов принимают до 12 августа. Начальная цена контракта — 15 600 000 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для уборки «Сибирь-Арены» за 43 млн рублей.