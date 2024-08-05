В Новосибирске НИИТО им. Я. Л. Цивьяна ищет уборщиков за 15,6 млн рублей

В летний период уборка территории включает в себя: подметание пыли и мусора с твёрдых покрытий, ступенек лестниц и площадок входов в корпуса, автомобильных стоянок и проездов, а также поливку водой территории для уменьшения пылеобразования, стрижку и полив газонов и зелёных насаждений и удаление поросли вдоль фасадов зданий..