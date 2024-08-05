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Более 10 тысяч свердловчан получили средства пенсионных накоплений

Заявление на выплату могут подать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Граждане, которые имеют пенсионные накопления, могут обратиться в Отделение Социального фонда по Свердловской области за их получением. С начала текущего года в регионе такой возможностью воспользовались 10, 6 тыс. человек.

Пенсионные накопления формируются у следующих категорий граждан:

  • работающих мужчин 1953−1966 г. р. и женщин 1957−1966 г. р. — за них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2004 годы;
  • работающих граждан, рождённых в 1967 году и позднее — за них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2013 годы;
  • граждан, делавших взносы самостоятельно в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;
  • мам, направивших на формирование накопительной пенсии средства материнского капитала.

В 2024 году право получить средства пенсионных накоплений появляется у женщин при достижении возраста 55 лет, у мужчин — 60 лет, при этом нужно иметь не менее 15 лет стажа и пенсионный коэффициент от 28,2.

Выплата из средств пенсионных накоплений может быть назначена в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты и накопительной пенсии.

С 1 июля изменился порядок выплаты средств пенсионных накоплений. Средства пенсионных накоплений будут выплачиваться единовременно одной суммой, если размер накопительной пенсии равен или менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. В 2024 году прожиточный минимум составляет 13,29 тыс. руб.

Тем, у кого размер накопительной пенсии составит более 10% от величины прожиточного минимума пенсионера, пенсионные накопления будут выплачиваться в виде ежемесячной выплаты.

Заявление о назначении выплаты подаётся в организацию, где формировались средства пенсионных накоплений, — Отделение Социального фонда России по Свердловской области или негосударственный пенсионный фонд. Информацию о своём страховщике можно узнать из выписки о состоянии лицевого счёта, заказав её на портале госуслуг.