Более 10 тысяч свердловчан получили средства пенсионных накоплений

Граждане, которые имеют пенсионные накопления, могут обратиться в Отделение Социального фонда по Свердловской области за их получением. С начала текущего года в регионе такой возможностью воспользовались 10, 6 тыс. человек.
Пенсионные накопления формируются у следующих категорий граждан:
- работающих мужчин 1953−1966 г. р. и женщин 1957−1966 г. р. — за них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2004 годы;
- работающих граждан, рождённых в 1967 году и позднее — за них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2013 годы;
- граждан, делавших взносы самостоятельно в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;
- мам, направивших на формирование накопительной пенсии средства материнского капитала.
В 2024 году право получить средства пенсионных накоплений появляется у женщин при достижении возраста 55 лет, у мужчин — 60 лет, при этом нужно иметь не менее 15 лет стажа и пенсионный коэффициент от 28,2.
Выплата из средств пенсионных накоплений может быть назначена в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты и накопительной пенсии.
С 1 июля изменился порядок выплаты средств пенсионных накоплений. Средства пенсионных накоплений будут выплачиваться единовременно одной суммой, если размер накопительной пенсии равен или менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. В 2024 году прожиточный минимум составляет 13,29 тыс. руб.
Тем, у кого размер накопительной пенсии составит более 10% от величины прожиточного минимума пенсионера, пенсионные накопления будут выплачиваться в виде ежемесячной выплаты.
Заявление о назначении выплаты подаётся в организацию, где формировались средства пенсионных накоплений, — Отделение Социального фонда России по Свердловской области или негосударственный пенсионный фонд. Информацию о своём страховщике можно узнать из выписки о состоянии лицевого счёта, заказав её на портале госуслуг.