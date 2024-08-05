В свердловских муниципалитетах сменилась компания, вывозившая мусор

Муниципальные власти и представители министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области провели проверку работы регоператора «ТБО “Экосервис”. В результате были составлены акты, на основании которых регионального оператора лишили официального статуса и расторгли соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.