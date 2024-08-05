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В свердловских муниципалитетах сменилась компания, вывозившая мусор

МУП «Специальная автобаза» будет вывозить мусор в муниципалитетах Западного административно-производственного объединения Свердловской области вместо «ТБО “Экосервис”.

Соответствующий приказ подписан министерством энергетики и ЖКХ региона.

Причиной такой замены стали проблемы с вывозом мусора в Первоуральске, Ревде, Новоуральске, Полевском, Кировграде и других муниципалитетах. «МК-Урал» писал, что в начале июля жители нескольких муниципалитетов жаловались на переполненные мусорки.

При 30-градусной жаре они сильно пахли, появились насекомые и грызуны. Мусор не вывозили из-за закрытия полигона в Ревде. Чтобы не допустить экологической катастрофы, в решение проблемы включились прокуратура и власти региона.

Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по недопущению подобных фактов впредь.

Муниципальные власти и представители министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области провели проверку работы регоператора «ТБО “Экосервис”. В результате были составлены акты, на основании которых регионального оператора лишили официального статуса и расторгли соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.

Министерство объявило конкурс по отбору и назначению нового регионального оператора. До его завершения мусор будет вывозить Екатеринбургское МУП «Специализированная автобаза».