Министр Дрофа раскрыл планы о новой птицефабрике в Омской области’Основной производители свинины в Омской области Омский бекон, Титан кфх Люфт. Губернатор ставит задачу иметь проекты в сентябре свинокомплекс в Алексеевке Кормиловского района — 60 тысяч поголовья и мяса около 8,5 тысяч тонн. КФХ Люфт, что добавит нам Мясо курицы в регионе это 47 тысяч тонн в год, с личными подсобными хозяйствами 51. Всего их две основных. И если что с ними случится мы окажемся в непростой ситуации. Поэтому стоит задача усиливать продовольственную автономность региона. Так в Калачинском районе ведется работа по выбору территории для строительства новой птицефабрики. Планируемая мощность — около 40 тысяч тонн в год. На Калачинской птицефабрики рассчитывается полторы тысячи рабочих", — подчеркнул Дрофа.