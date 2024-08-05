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Министр Дрофа раскрыл планы о новой птицефабрике в Омской области

В понедельник, 5 августа 2024 года, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей Омской области Николай Дрофа в ходе пресс-конференции рассказал о работе облправительства по обеспечению продовольственной безопасности региона.

Источник: Reuters

По словам Дрофы, в Омской области есть крупные производители мяса птицы и свинины, но для полной продовольственной автономности нужны новые производства, над чем и ведется работа.

Министр Дрофа раскрыл планы о новой птицефабрике в Омской области’Основной производители свинины в Омской области Омский бекон, Титан кфх Люфт. Губернатор ставит задачу иметь проекты в сентябре свинокомплекс в Алексеевке Кормиловского района — 60 тысяч поголовья и мяса около 8,5 тысяч тонн. КФХ Люфт, что добавит нам Мясо курицы в регионе это 47 тысяч тонн в год, с личными подсобными хозяйствами 51. Всего их две основных. И если что с ними случится мы окажемся в непростой ситуации. Поэтому стоит задача усиливать продовольственную автономность региона. Так в Калачинском районе ведется работа по выбору территории для строительства новой птицефабрики. Планируемая мощность — около 40 тысяч тонн в год. На Калачинской птицефабрики рассчитывается полторы тысячи рабочих", — подчеркнул Дрофа.

«Основные производители свинины в Омской области — “Руском”, “Омский бекон”, “Титан-Агро” и КФХ “Люфт”. Губернатор ставит задачу по реализации проектов в области сельского хозяйства. В сентябре открываем свинокомплекс в Алексеевке Кормиловского района — 60 тысяч поголовья и около 8,5 тысячи тонн мяса.

Объем мяса курицы в регионе составляет 47 тысяч тонн в год, с личными подсобными хозяйствами — 51. Всего их — две основных. И если что-то с ними случится, мы окажемся в непростой ситуации. Поэтому стоит задача усиливать продовольственную автономность региона. Так, в Калачинском районе ведется работа по выбору территории для строительства новой птицефабрики. Планируемая мощность около 40 тысяч тонн в год. На Калачинской птицефабрике рассчитывается полторы тысячи рабочих", — подчеркнул Дрофа.

сельское хозяйство