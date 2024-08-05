Нацбанк запустил в промышленную эксплуатацию антифрод-центр

В промышленную эксплуатацию запустили Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (антифрод-центр). Проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Антифрод-центр создан для противодействия мошенническим операциям, а также позволяет финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками.
Кроме того, предусматривается единая база данных по мошенническим операциям.
С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 млн тенге, связанные с мошенническими действиями.
«Дальнейшее развитие антифрод-центра включает расширение технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов. Планируется применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций», — сообщили в НБРК.
В Нацбанке подчеркнули, что сотрудники и представители антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам для сбора информации или проведения каких-либо операций. Центр работает только с финансовыми, платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами.
«Просим граждан быть бдительными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки от имени антифрод-центра», — указывается в сообщении.