В Самаре часть граждан сможет рассчитывать на служебные квартиры

В Самаре льготные категории граждан смогут получить ключи от служебных квартир. Мэрия опубликовала официальный документ, подтверждающий такую меру поддержки.
Согласно опубликованным данным на сайте городской администрации, ключи от служебных квартир могут получить работающие в органах местного самоуправления, занимающие выборные должности, замещающие на должностях на основании указа Президента.
Опубликованное постановление вступило в силу со дня его официального опубликования. Контроль за выполнением постановления возложили на первого заместителя главы городского округа Самары Александра Вячеславовича Андриянова.