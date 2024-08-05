Стала известна средняя зарплата в Башкирии.

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии составила в январе-мае 2024 года 63 204 рубля. Это на 19,3 процента больше, чем в январе-мае прошлого года.
В мае текущего года средняя зарплата достигла 67 065 рублей, что на 17,2 процента выше, чем в мае 2023-го. При этом реальная начисленная зарплата увеличилась на 11 и 8,6 процента соответственно.
Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.