Стало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо

В Ростовской области самое дешевое мясо обнаружено в Миллерово, Шахтах и донской столице. Об этом сообщает Ростовстат. По данным ведомства, самая дешевая курятина продается в Миллерово (184,9 ₽ за кг) и в Шахтах (190,89 ₽ в среднем).