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Стало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо

Соответствующий рейтинг цен составил Ростовстат.

В Ростовской области самое дешевое мясо обнаружено в Миллерово, Шахтах и донской столице. Об этом сообщает Ростовстат. По данным ведомства, самая дешевая курятина продается в Миллерово (184,9 ₽ за кг) и в Шахтах (190,89 ₽ в среднем).

Свинину выгоднее всего покупать в Ростове (около 343,12 ₽ за кг), а также в Миллерово и Сальске (360 ₽).

Говядина дешевле всего обходится жителям города Шахты (528,29 ₽ за кг). А дешевая баранина продается в Миллерово (612,54 ₽ За кг), в Волгодонске (706,67 ₽) и Ростове (723,89 ₽).