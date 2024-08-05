Под Волгоградом конфисковали большую партию контрафактного алкоголя

Прокуратура Волгоградской области передала в суд материалы уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины из Михайловского района, который торговал контрафактным алкоголем и сигаретами под видом известных брендов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, в прошлом году фигурант покупал и реализовал местным жителям опасное спиртное. В его магазине нашли товар на 8 миллионов рублей, ущерб правообладателям превысил 2 миллиона.