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Под Волгоградом конфисковали большую партию контрафактного алкоголя

В Волгоградской области судят мужчину за продажу опасного алкоголя.

Прокуратура Волгоградской области передала в суд материалы уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины из Михайловского района, который торговал контрафактным алкоголем и сигаретами под видом известных брендов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, в прошлом году фигурант покупал и реализовал местным жителям опасное спиртное. В его магазине нашли товар на 8 миллионов рублей, ущерб правообладателям превысил 2 миллиона.

— Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, немаркированная продукция изъята из незаконного оборота, — уточнили в областной прокуратуре.

Мужчина признал свою вину. Приговор озвучит Михайловский районный суд.