В Краснодаре построят первый фитнес-клуб с открытым бассейном за 832 млн рублей

Новый объект станет самым масштабным в сети фитнес-клубов Balance. В Краснодаре уже работают два клуба сети, в ближайшее время откроется клуб сети в Туапсе.
Двухэтажный комплекс «Родные просторы» площадью 9 тыс. кв. м расположится на территории одноименного жилого микрорайона.
Объект будет включать фитнес-клуб, зону отдыха Balance Sun, два крытых бассейна (взрослый и детский), банный комплекс, спа-зону, зал единоборств и кроссфита, шесть студий, тренажерный зал, зону реабилитационного фитнеса и кафетерий.
«В открытой зоне отдыха Balance Sun будет распложен подогреваемый бассейн с морской водой, который станет главной особенностью комплекса», — говорится в сообщении.
На базе объекта будут проводить занятия по аэройоге, сайклу, аквафлэту, кроссфиту, боксу и другим направлениям.
Уже завершено возведение цокольного и первого этажей. Открытие флагманского фитнес-клуба запланировано на август 2026 года.