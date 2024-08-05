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В Краснодаре построят первый фитнес-клуб с открытым бассейном за 832 млн рублей

Группа компаний «Точно» инвестирует 832 млн руб. в строительство первого в Краснодаре фитнес-клуба с открытым бассейном. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Источник: Коммерсантъ

Новый объект станет самым масштабным в сети фитнес-клубов Balance. В Краснодаре уже работают два клуба сети, в ближайшее время откроется клуб сети в Туапсе.

Двухэтажный комплекс «Родные просторы» площадью 9 тыс. кв. м расположится на территории одноименного жилого микрорайона.

Объект будет включать фитнес-клуб, зону отдыха Balance Sun, два крытых бассейна (взрослый и детский), банный комплекс, спа-зону, зал единоборств и кроссфита, шесть студий, тренажерный зал, зону реабилитационного фитнеса и кафетерий.

«В открытой зоне отдыха Balance Sun будет распложен подогреваемый бассейн с морской водой, который станет главной особенностью комплекса», — говорится в сообщении.

На базе объекта будут проводить занятия по аэройоге, сайклу, аквафлэту, кроссфиту, боксу и другим направлениям.

Уже завершено возведение цокольного и первого этажей. Открытие флагманского фитнес-клуба запланировано на август 2026 года.