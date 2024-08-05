В каких городах чаще всего выдают ипотеку под 7% в Казахстане

Получается, что средний размер одного ипотечного кредита в июле составил примерно 16,6 млн тенге. Примечательно, что на три главных города страны пришлась большая часть всех выданных за месяц займов (528 единиц). Так, жители Астаны оформили 293 ипотеки, алматинцы получили 170 кредитов, а жители Шымкента — 65 займов. На все остальные регионы пришлось лишь 195 ипотек в рамках программы.