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Лукашенко настораживает ситуация в табачной отрасли

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце Независимости, чтобы обсудить с чиновниками работу табачной отрасли в республике.

Источник: Sputnik.by

По его словам, в начале двухтысячных в стране были проблемы с производством и продажей табачных изделий. Поэтому тогда было принято решение о поддержке отрасли, что позволило загрузить предприятия и получить доход.

Также шесть лет назад был осуществлен инвестиционный проект по созданию специализированной сети по продаже табачных изделий и развитию экспорта.

«Более того, мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьем и материалами», — цитирует Лукашенко БелТА.

Табачная отрасль в 2023 году принесла в бюджет 2,5 миллиарда рублей. Однако в нынешнем периоде тенденции не могут не настораживать.

По мнению белорусского лидера, нужно выработать меры, которые позволят сохранить объем производства и экспорта, потому что это соответствует интересам государства.

Президента в связи с этим интересовало, как работает табачная фабрика в Гродно и другие предприятия, производящие табачную продукцию в республике.

В завершение Лукашенко заверил, что готов выслушать предложения правительства по работе отрасли, но не нужно «рыдать о том, что рынок сузился, чего-то там не хватает».

Лукашенко Александр
экономика