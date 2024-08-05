Лукашенко настораживает ситуация в табачной отрасли

По его словам, в начале двухтысячных в стране были проблемы с производством и продажей табачных изделий. Поэтому тогда было принято решение о поддержке отрасли, что позволило загрузить предприятия и получить доход.
Также шесть лет назад был осуществлен инвестиционный проект по созданию специализированной сети по продаже табачных изделий и развитию экспорта.
«Более того, мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьем и материалами», — цитирует Лукашенко БелТА.
Табачная отрасль в 2023 году принесла в бюджет 2,5 миллиарда рублей. Однако в нынешнем периоде тенденции не могут не настораживать.
По мнению белорусского лидера, нужно выработать меры, которые позволят сохранить объем производства и экспорта, потому что это соответствует интересам государства.
Президента в связи с этим интересовало, как работает табачная фабрика в Гродно и другие предприятия, производящие табачную продукцию в республике.
В завершение Лукашенко заверил, что готов выслушать предложения правительства по работе отрасли, но не нужно «рыдать о том, что рынок сузился, чего-то там не хватает».