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В Башкирии поступление налогов от компаний МСП выросло в 1,5 раза

В Башкирии поступление налогов от компаний МСП выросло в 1,5 раза.

Источник: Башинформ

По данным на 1 июля, в Едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса в республике числится 132,3 тыс. предпринимателей. За год прирост составил 5% — больше, чем в ПФО (+4,3%) и РФ (4,4%). Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУР сообщила глава минпредпринимательства РБ Зухра Гордиенко.

Число самозанятых превысило 226 тыс. человек (по данным ФНС — 259 тыс. чел.). Суммарный доход самозанятых по итогам полугодия составил более 13 млрд рублей.

В сфере малого бизнеса занято 560 тыс. человек — план, установленный нацпроектом, перевыполнен.

Министр отметила положительную динамику поступлений по налогам от малого и среднего бизнеса. По итогам I полугодия поступило 12,3 млрд рублей. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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налоги