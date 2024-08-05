В Башкирии поступление налогов от компаний МСП выросло в 1,5 раза.

По данным на 1 июля, в Едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса в республике числится 132,3 тыс. предпринимателей. За год прирост составил 5% — больше, чем в ПФО (+4,3%) и РФ (4,4%). Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУР сообщила глава минпредпринимательства РБ Зухра Гордиенко.