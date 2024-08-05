В Башкирии поступление налогов от компаний МСП выросло в 1,5 раза.

По данным на 1 июля, в Едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса в республике числится 132,3 тыс. предпринимателей. За год прирост составил 5% — больше, чем в ПФО (+4,3%) и РФ (4,4%). Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУР сообщила глава минпредпринимательства РБ Зухра Гордиенко.
Число самозанятых превысило 226 тыс. человек (по данным ФНС — 259 тыс. чел.). Суммарный доход самозанятых по итогам полугодия составил более 13 млрд рублей.
В сфере малого бизнеса занято 560 тыс. человек — план, установленный нацпроектом, перевыполнен.
Министр отметила положительную динамику поступлений по налогам от малого и среднего бизнеса. По итогам I полугодия поступило 12,3 млрд рублей. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.