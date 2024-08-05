Спыну заявил, что в аэропорту Кишинева может появиться новый терминал

«После того, как технико-экономическое обоснование предоставит нам ответы на такие вопросы как насколько большим должен быть новый терминал, сколько взлетно-посадочных полос необходимо, какова пассажировместимость, которую необходимо обработать, насколько большой должна быть парковка, каковы будут затраты, инвестиции, как лучше сделать эти инвестиции, только после этого можно будет говорить о дальнейших шагах правительства», — заявил министр в эфире JurnalTV.