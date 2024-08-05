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Спыну заявил, что в аэропорту Кишинева может появиться новый терминал

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Правительство Молдовы планирует построить в ближайшие пять-семь лет новый терминал в аэропорту Кишинева, который сможет принимать более пяти миллионов пассажиров в год, заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Источник: Sputnik.md

По его словам, в мае был анонсирован процесс разработки технико-экономического обоснования проекта развития аэропорта.

«После того, как технико-экономическое обоснование предоставит нам ответы на такие вопросы как насколько большим должен быть новый терминал, сколько взлетно-посадочных полос необходимо, какова пассажировместимость, которую необходимо обработать, насколько большой должна быть парковка, каковы будут затраты, инвестиции, как лучше сделать эти инвестиции, только после этого можно будет говорить о дальнейших шагах правительства», — заявил министр в эфире JurnalTV.

Ожидается, что новый терминал сможет принимать более пяти миллионов пассажиров в год.

«Если двигаться ускоренными темпами, новый терминал и новое помещение для обслуживания пассажиров могут быть построены за пять-семь лет, это реальный срок. К этому нужно подойти со всей серьезностью: это не строительство ангара или склада, это чрезвычайно сложная инфраструктура. Неспособность спланировать и выполнить подготовительную работу такого профессионального проекта может стать большим провалом», — заявил Спыну.