В Волгограде ФАС уличила маркетплейс в недостоверной рекламе

Волгоградские антимонопольщики уличили известный маркетплейс в недостоверной рекламе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ранее покупатели массово получили рассылки с промокодами. В сообщении говорилось, что клиенты имеют возможность получить при заказе от 6 тысяч рублей скидку на 2 тысячи. В действительности же покупатели не могли воспользоваться выгодным предложением из-за множества ограничений.
— Было вынесено решение с предписанием об устранении нарушения, так как на момент вынесения решения продолжали распространяться массовые рекламные рассылки, продвигающие скидочные акции в маркетплейсе, — уточнили в региональном УФАС.
После вмешательства антимонопольщиков маркетплейс исправил текст, а затем обжаловал решение в суде, однако не смог доказать свою правоту. Реклама признана недостоверной.