В Волгограде ФАС уличила маркетплейс в недостоверной рекламе

Волгоградские антимонопольщики уличили известный маркетплейс в недостоверной рекламе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ранее покупатели массово получили рассылки с промокодами. В сообщении говорилось, что клиенты имеют возможность получить при заказе от 6 тысяч рублей скидку на 2 тысячи. В действительности же покупатели не могли воспользоваться выгодным предложением из-за множества ограничений.