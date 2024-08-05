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В Волгограде ФАС уличила маркетплейс в недостоверной рекламе

Маркетплейс заманивал волгоградцев несуществующими скидками.

Волгоградские антимонопольщики уличили известный маркетплейс в недостоверной рекламе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, ранее покупатели массово получили рассылки с промокодами. В сообщении говорилось, что клиенты имеют возможность получить при заказе от 6 тысяч рублей скидку на 2 тысячи. В действительности же покупатели не могли воспользоваться выгодным предложением из-за множества ограничений.

— Было вынесено решение с предписанием об устранении нарушения, так как на момент вынесения решения продолжали распространяться массовые рекламные рассылки, продвигающие скидочные акции в маркетплейсе, — уточнили в региональном УФАС.

После вмешательства антимонопольщиков маркетплейс исправил текст, а затем обжаловал решение в суде, однако не смог доказать свою правоту. Реклама признана недостоверной.

ФАС