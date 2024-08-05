В мэрии Новосибирска рассказали о строительстве двух проблемных школ: сроки перенесены

«В настоящее время строительно-монтажные работы на объектах не осуществляются, ввод данных объектов в эксплуатацию переносится на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Строительство школ на территории жилмассива «Южно-Чемской» было предусмотрено в рамках концессионных соглашений, заключенных между министерством образования Новосибирской области и концессионером, без участия бюджета города.
В связи с переносом ввода школ, мэрии города организовала мероприятие по заключению договора о комплексном развитии территории по переулку 18-му Бронному в Кировском районе Новосибирска, согласно которым предусмотрено строительство школы на 1100 мест за счет средств застройщика.
При этом отмечается что строительство двух школ по ул. Виктора Шевелева, 27 и ул. Николая Сотникова, 30 возможно продолжить только при условии выделения субсидии за счет дополнительных бюджетов. Для этого 4 марта 2024 года в адрес правительства Новосибирской области администрация направила предложение о необходимом финансировании для строительства школ в жилмассиве «Южно-Чемской». Также 19 июня в адрес Министерства образования Новосибирской области направлены предложения в проект областного бюджета Новосибирской области на 2025−2027 гг по строительству школы в переулке 18-м Бронном.
Также проектом предусмотрено еще строительство четырех школ в жилмассиве «Южно-Чемской» в 2030 году, общей вместимостью до 3070 детей.
Напомним, в Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за недостроенных школ.