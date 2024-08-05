В мэрии Новосибирска рассказали о строительстве двух проблемных школ: сроки перенесены

При этом отмечается что строительство двух школ по ул. Виктора Шевелева, 27 и ул. Николая Сотникова, 30 возможно продолжить только при условии выделения субсидии за счет дополнительных бюджетов. Для этого 4 марта 2024 года в адрес правительства Новосибирской области администрация направила предложение о необходимом финансировании для строительства школ в жилмассиве «Южно-Чемской». Также 19 июня в адрес Министерства образования Новосибирской области направлены предложения в проект областного бюджета Новосибирской области на 2025−2027 гг по строительству школы в переулке 18-м Бронном.